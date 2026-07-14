Zacatlán certifica a 76 anfitriones turísticos en rutas históricas

A través de un convenio del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) y el Ayuntamiento, 76 anfitriones turísticos recibieron un certificado sobre “Las Rutas Históricas de Zacatlán”, constancia que avala su profesionalismo y preparación.

Con este certificado, el Gobierno de Bety Sánchez consolida una red de personas preparadas para preservar, interpretar y compartir la riqueza histórica y cultural del municipio.

Este acto simboliza el compromiso conjunto con la profesionalización del capital humano, convencidos de que un destino turístico de excelencia se construye con ciudadanas y ciudadanos capacitados, orgullosos de su identidad y comprometidos con brindar una atención que convierta cada visita en una experiencia única.

En su intervención, la directora de Fomento Económico y Turismo, Arleen Balderas García, explicó que el Ayuntamiento presidido por Bety Sánchez está ocupado en fomentar la preparación y profesionalización de los distintos sectores de turismo del municipio.

También mencionó que el Gobierno Municipal ha desarrollado esquemas de credencialización, capacitaciones y talleres para que los anfitriones turísticos ofrezcan mejores servicios. También señaló que todas y todos cuentan con una capacitación en protección civil, la cual fue gratuita.

En tanto, el director de Planeación, Juan Manuel López Arroyo, señaló que la presidenta Bety Sánchez está pensando en el futuro, por lo que tiene una visión a largo plazo sobre Zacatlán, e indicó que el municipio ha sido pionero en el desarrollo turístico en el Estado.

Finalmente, Alfonso Aguirre, director del ICATEP, felicitó al municipio y a los anfitriones turísticos por apostarle a la profesionalización; consideró que Zacatlán lo tiene todo para brillar y para que sea un destino de excelencia.

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