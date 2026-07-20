San Andrés Cholula avanza en simplificación administrativa

Con el objetivo de consolidar un gobierno más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Municipal de Simplificación y Digitalización.

En su mensaje, la edil destacó que las acciones expuestas representan mecanismos que contribuyen directamente a reducir los costos de cumplimiento regulatorio, ampliar las oportunidades económicas, fortalecer la transparencia y mejorar la rendición de cuentas, generando beneficios tanto para la ciudadanía como para el sector productivo.

Por su parte, Jesús Gregorio Paisano, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, durante la sesión presentó los avances en la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, una herramienta que permitirá facilitar los procesos de apertura y desarrollo de inversiones en el municipio.

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Asimismo, la Tesorería Municipal explicó los estímulos fiscales y los mecanismos previstos para su implementación, a fin de incentivar la actividad económica y brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes.

En el marco de la sesión también se dio seguimiento a las acciones vinculadas con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, así como a las estrategias orientadas a fortalecer la simplificación administrativa, la digitalización institucional y las buenas prácticas regulatorias.

La sesión contó con la participación de integrantes del Gobierno Municipal, así como representantes del sector académico y empresarial, quienes forman parte del Consejo Municipal de Simplificación y Digitalización y colaboran en la construcción de políticas públicas que promuevan una administración pública moderna, eficiente y orientada al desarrollo económico de San Andrés Cholula.

Editor: César A. García

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