Sheinbaum anuncia foros para regular uso de redes sociales en menores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de foros regionales en Nuevo León (19 de agosto), Chiapas (3 de septiembre) y Guerrero (17 de septiembre) con el objetivo de conformar, mediante el debate nacional y el consenso, una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes, que será entregada al Congreso de la Unión.

“No se trata de regular por regular, sino que más bien entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, puntualizó la mandataria en su conferencia matutina, y añadió que los lunes del siguiente mes la conferencia matutina estará dedicada a informar sobre evidencias científicas y opiniones de distintos sectores acerca del uso de las tecnologías.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que más del 70 por ciento de la población de 6 años o más es usuaria de internet, cifra que en adolescentes incrementa al 90 por ciento, y que según la ONU los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta. Los foros buscan dialogar sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza y su impacto en la salud mental, incluyendo las opiniones de madres, padres, tutores, familias, directivos y maestros.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que ya se han realizado pláticas en la región metropolitana, en el Noroeste (Baja California Sur) y en el Centro-Occidente (Jalisco), y que se convocará a escuelas e Instituciones de Educación Superior a realizar la Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, señaló que una de cada tres personas conectadas a internet es un niño, niña o adolescente, y que el 83 por ciento de los padres está preocupado por el tiempo excesivo frente a pantallas.

La UNESCO recomienda que cualquier regulación se acompañe de estrategias de alfabetización digital, mediática e informacional en las escuelas, una discusión amplia y participativa sobre el uso de la tecnología, y generar mayor evidencia en el contexto nacional.

La doctora Cimenna Chao Rebolledo, desde Nueva York, presentó datos: las personas mayores de 16 años usan internet en promedio 7.32 horas diarias, el 93 por ciento para comunicarse y el 90.4 por ciento para acceder a redes sociales; 8 de cada 10 estudiantes utilizan inteligencia artificial generativa; y el 33 por ciento de las personas solteras de la Generación Z han sostenido una relación romántica con un agente de IA.

Propuso estrategias desde el sector educativo (literacidad tecnológica integral y espacios de convivencia no académicos), la comunidad y familia (cultura de acompañamiento e higiene digital), el sector tecnológico (plataformas bajo el principio de “Ética del Cuidado”) y el sector académico (generación de información nacional basada en evidencia). Sheinbaum destacó que en 16 estados ya se implementan regulaciones como la prohibición del uso de celulares en las escuelas, y que los foros buscan el uso racional de la tecnología.

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