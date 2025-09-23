Bety Sánchez impulsa obras en juntas auxiliares de Zacatlán

A fin de generar acciones para el bienestar de la gente, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, hizo un maratón de obras en tres juntas auxiliares: San Cristóbal Xochimilpa, Tepeixco y Jilotzingo.

El primer punto de esta gira fue San Cristóbal Xochimilco, donde Bety Sánchez dio inicio a la construcción de drenaje de la comunidad, el cual inicia en la clínica de IMSS-Bienestar y que beneficiará a mil 138 pobladores.

También se realizará un andador o se instalarán 80 luminarias. La alcaldesa informó que también llevó a cabo la rehabilitación del camino a Zacatlán, donde se intervinieron más de 5 kilómetros, y también ayudó para la realización de una importante obra de agua potable.

Posteriormente, se trasladó a la comunidad de San Lorenzo Tepeixco, donde entregó más de 2.5 kilómetros de caminos rehabilitados, además de que se instalarán diversas luminarias y 5 postes de luz. También ayudará con la remodelación de la valla perimetral del Juzgado de Paz.

En Tepeixco entregó también la rehabilitación de caminos; fueron 9 kilómetros, beneficiando a más de mil 700 habitantes.

Además, con el programa Zacatlán Iluminado, contribuirá con la iluminación de la cancha de basquetbol, la cual se rehabilitó bajo el esquema de obra comunitaria gracias al gobernador Alejandro Armenta.

En total, en la junta auxiliar de Tepeixco se instalarán 100 luminarias.

Finalmente, en Jilotzingo se inauguró la calle de acceso a la clínica de IMSS-Bienestar que beneficia a 2 mil 297 personas; se entregaron 100 nuevas luminarias y se rehabilitaron 8 kilómetros de caminos.

