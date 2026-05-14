Detienen tractocamión con inhibidor de señal en Cuautlancingo

Derivado de una llamada de auxilio recibida a través de cabina central, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo aseguraron un tractocamión presuntamente relacionado con el uso de inhibidores de señal prohibidos por ley.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Maravillas, esquina con calle San Joaquín, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde un usuario monitorista de una empresa reportó que la unidad se encontraba fuera de ruta y sin contacto con el operador.

En atención al reporte, los elementos implementaron recorridos de seguridad y vigilancia y ubicaron el vehículo estacionado sobre la vía pública, con un masculino a bordo en el asiento del conductor.

Al realizar la intervención e inspección, los elementos localizaron al interior de la caja del tractocamión un inhibidor de señal.

Por estos hechos, procedieron a la detención de quien se identificó como Misael “N”, el mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación, así como los indicios asegurados.

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