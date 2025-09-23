‘Alito’ Moreno denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, ante autoridades estadounidenses por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

La denuncia del priista fue dirigida al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro, al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

“Denunciamos ante el FBI y la DEA al Coordinador de los Senadores de MORENA, Adán Augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero“, expresó en redes.

Durante una conferencia en el Senado de la República, llamó “cínico” y “corrupto” a López Hernández. Afirmó tener datos, información, acuses y correos como pruebas que sustentan la denuncia presentada al FBI y la DEA.

El anuncio se suma a las acciones de ‘Alito’ Moreno para evidenciar los presuntos vínculos del crimen organizado con actores políticos de Morena y miembros del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, los acusa de ser responsables del nombramiento de los marinos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, quienes participaron en una red de huachicol fiscal.

Los señalamientos contra Adán Augusto se intensificaron en los últimos meses tras confirmarse que autoridades mexicanas buscaban detener a Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora.

