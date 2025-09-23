Macron llama a Trump en NY por bloqueo del convoy presidencial

El pasado lunes 22, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a llamar personalmente a su homólogo, Donald Trump, esto al verse bloqueado por el convoy presidencial de Estados Unidos.

La situación quedó grabada por medios y acompañaron al mandatario francés de camino a su destino.

El incidente ocurrió mientras los líderes mundiales se encontraban en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Macron se dirigía a pie a la Embajada de Francia; sin embargo, a pocas calles su paso fue detenido por un control de seguridad.

Ante esto, un policía de Nueva York se disculpó con Macron y le argumentó que todo se debía a la movilización que se acercaba.

French President Macron phoned US President Trump after being stopped at a New York street blocked off for his US counterpart's motorcade during the United Nations General Assembly pic.twitter.com/dIk13aIu7I — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

El presidente de Francia, realizó una cálida llamada a Trump, en la que de manera de broma, le dijo: “¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, le dijo al mandatario estadounidense entre risas.

A lo largo de esa plática permitió que se tocaran más temas internacionales, entre ellos, que le hubiera gustado profundizar acerca de Gaza.

Durante su espera, Emmanuel Macron caminó alrededor de 30 minutos para llegar a la Embajada. En el camino, interactuó y aceptó tomarse fotos con las personas que se acercaban, y dejó una anécdota por las calles de una ciudad gigantesca como Nueva York.

