Avalan propuesta para asegurar inscripción correcta de actas de nacimiento

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas a verificar que las anotaciones marginales se inscriban correctamente en el libro original, en el duplicado respectivo, así como en la Plataforma Nacional de Actas de Nacimiento.

Asimismo, se hizo un llamado para que, en caso de detectar inconsistencias en dichas anotaciones, se implementen de manera inmediata las acciones para su corrección, sin que ello implique cobro alguno de derechos para la población.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado a partir de la propuesta legislativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.

Por otra parte, los diputados y las diputadas del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado a implementar, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, programas de difusión accesible, tanto en español como en las lenguas originarias de la entidad, sobre los derechos en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esto, con la finalidad de eliminar obstáculos o barreras sociales, culturales e incluso de desconocimiento que eviten el pleno ejercicio de este derecho, así como erradicar prácticas discriminatorias que vulneran los derechos humanos y limitan el acceso efectivo a la justicia y a la igualdad.

También se exhorta a diseñar e implementar capacitación con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, dirigida a jueces, juezas y personal auxiliar del Registro del Estado Civil.

Esta propuesta legislativa fue presentada por las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

Finalmente, los integrantes y las integrantes de la Comisión avalaron los proyectos de contestación de diversos oficios turnados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entre los que se encuentra la renuncia de algunos regidores de diversos municipios.

A la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales asistieron los diputados y las diputadas Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Jaime Natale Uranga.

