Tonantzin Fernández inicia con los foros “El Pueblo Manda”

La presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, arrancó con el programa “El Pueblo Manda”, el cual tiene como objetivo dar voz y escuchar a las y los cholultecas respecto a las obras y acciones prioritarias para las juntas auxiliares y barrios de San Pedro Cholula, desde el gobierno municipal de transición.

San Matías Cocoyotla fue la sede del arranque de estos foros, donde se dieron cita liderazgos y representantes de juntas auxiliares y barrios del municipio, quienes dieron a conocer las principales inquietudes de cada uno de sus representados, mismas que fueron atendidas por Tonantzin Fernández y qué aseguró serán a las que prestará más atención durante su administración.

Durante su discurso, Tonantzin Fernández agradeció el apoyo de las y los cholultecas para hacer posible la llegada de la Cuarta Transformación a San Pedro Cholula y sentenció que será un honor encabezar un gobierno municipal regido bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Ya como presidenta municipal electa, arrancamos este programa que es para y por ustedes (…) amor con amor se paga y quiero agradecerles todo el trabajo que realizaron y la confianza que me brindaron para encabezar la próxima administración municipal; hoy, por fin, las juntas auxiliares saldrán del abandono, todos serán escuchados y esto es una respuesta a ese cariño”, sentenció, al tiempo de invitar a las y los cholultecas a continuar participando en estos foros, mismos que se realizarán en todo el municipio.

Por su parte, los liderazgos y representantes de las juntas auxiliares y barrios presentes expresaron a Tonantzin Fernández las principales necesidades de cada una de sus comunidades en ejes como salud, educación, seguridad, obra pública, entre otros y se dijeron agradecidos con estas atenciones, de las cuales -afirmaron- serán partícipes y testigos de un cambio verdadero en San Pedro Cholula.

Al dar voz a las y los cholultecas que se dieron cita, resaltaron la cercanía y empatía de Tonantzin Fernández, agradeciendo este acercamiento y la atención directa de las principales inquietudes del pueblo cholulteca, reafirmando su compromiso con acompañarla durante su gestión y en futuros proyectos.