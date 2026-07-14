La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede de la 5.ª Olimpiada Femenil Mexicana de Informática (OFMI), un evento que reunió en su campus a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, provenientes de los estados de Puebla y Veracruz. La jornada académica se centró en la resolución de problemas lógico-matemáticos mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

La convocatoria nacional, organizada por la plataforma OmegaUp, se efectuó de manera presencial el sábado 27 de junio de 2026 en diferentes sedes distribuidas alrededor del país, listado dentro del cual la UDLAP operó como uno de los puntos oficiales de aplicación. El examen de esta edición tuvo una duración fija de cinco horas, desarrollándose en un horario entre las 10:00 am y las 3:00 pm, dando así paso a la culminación de un proceso de educación y preparación que dio inicio el 6 de enero de 2026.

Cabe comentar que el evento se realizó con el objetivo de fomentar la participación directa de mujeres y personas no binarias en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), buscando de forma específica aumentar el volumen de integrantes de estos sectores dentro del desarrollo tecnológico en México. Las participantes de este evento llevaron a cabo actividades formativas que incluyeron aprendizaje de programación en C++, mentorías y sesiones de resolución de dudas, así como el examen parcial mencionado anteriormente.

La logística y coordinación de las actividades académicas en el campus estuvieron a cargo del Equipo Representativo STEM UDLAP, trabajando en vinculación con la organización estudiantil Bitwise Competitive Programming. Tras la aplicación de esta prueba presencial, las estudiantes que obtengan las puntuaciones más altas ingresarán a una etapa de entrenamientos posnacional programada para comenzar en septiembre de 2026. Este proceso selectivo definirá a las competidoras que representarán a sus estados, escuelas o al país en certámenes de nivel internacional, tales como la 7.ª Olimpiada Femenil Europea de Informática (EGOI) en 2027.

La realización de este encuentro en la UDLAP reafirma la postura de la universidad ante la formación de las nuevas generaciones y el estímulo al talento en olimpiadas de conocimiento. Asimismo, la concentración de alumnas de distintas regiones fortalece el alcance de los proyectos de vinculación regional de la institución, generando espacios de aprendizaje y crecimiento en áreas que inciden en el futuro de la educación del país.

En la Universidad de las Américas Puebla, STEM se refiere a un ecosistema de aprendizaje integral que comprende un Equipo Representativo, un enfoque académico y diversas actividades de divulgación para jóvenes. La importancia de albergar este evento radica en que se constituye como una plataforma para impulsar vocaciones en informática, promoviendo el acceso equitativo a oportunidades de entrenamiento especializado, disminuyendo las barreras en áreas científicas, dotando a las participantes de herramientas fundamentales para la continuidad de su trayectoria en la tecnología.

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