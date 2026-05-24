Pável Gaspar participan en jornada de reforestación en Tepeojuma

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, acudió a la comunidad de San Agustín Las Petacas, perteneciente al municipio de Tepeojuma, donde participó en una jornada de reforestación y sostuvo mesas de diálogo con habitantes de la región para escuchar sus necesidades y plantear acciones de gestión en beneficio de la población.

En esta comunidad de la Mixteca poblana, el legislador entregó el primer árbol de la campaña de reforestación y señaló que uno de los principales retos que enfrentan los municipios de la región es la escasez de agua, las sequías y los efectos del cambio climático; de ahí la importancia de impulsar programas de reforestación para recuperar el equilibrio ambiental, conservar el vital líquido y reconstruir la relación con la naturaleza.

Asimismo, refrendó el compromiso con las y los productores del campo y destacó que el Congreso del Estado aprobó mil 700 millones de pesos para fortalecer el desarrollo rural y las actividades productivas.

Más tarde, en el municipio de Izúcar de Matamoros, el diputado acompañó a maestras y maestros de la Sección 23 del SNTE en la celebración del Día del Maestro, donde informó sobre la aprobación del dictamen para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de garantizar la libertad, autonomía y democracia sindical de las y los trabajadores.

El diputado agradeció el compromiso del magisterio de la región de Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia en la formación de generaciones y reconoció su labor en favor del desarrollo social.

Finalmente, el diputado Pável Gaspar sostuvo una charla con estudiantes de la Universidad de Puebla (UNIPUEBLA), plantel Izúcar de Matamoros, donde reiteró la importancia de mantener cercanía con los distintos sectores sociales y educativos, además de continuar impulsando iniciativas y acciones legislativas que fortalezcan el bienestar de las y los poblanos.

El diputado agradeció a la directora de la Universidad de Puebla, Plantel Izúcar de Matamoros, Ana Evelin Rojas Alvarado, por la invitación para poder dialogar con la comunidad estudiantil.

Te recomendamos: