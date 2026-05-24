Estudiantes BUAP obtienen platas en Campeonato Nacional de Luchas

Brian López Barroso, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, y Omar Mendoza de Ramón, alumno de la Facultad de Administración, ganaron dos medallas de plata en el Tercer Campeonato Nacional de Luchas Asociadas, un evento clasificatorio avalado por la Federación Medallistas de Luchas Asociadas (FEMELA) que define a las selecciones nacionales.

Ambos competidores avanzaron a la final en la modalidad de estilo grecorromano tras imponerse a representantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Veracruz y Jalisco.

López Barroso se posiciona en el primer lugar del ranking nacional en la categoría Senior de 72 kilogramos, gracias a su desempeño en eventos clasificatorios a lo largo del año. Mendoza de Ramón ocupa la segunda posición en la categoría U23 de 82 kilogramos.

Con estos resultados, ambos atletas confirmaron su lugar en la selección nacional de luchas asociadas y podrán ser convocados para participar en campeonatos panamericanos y mundiales, de acuerdo con el calendario de la FEMELA.

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