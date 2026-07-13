BUAP y USEP unen esfuerzos en favor de estudiantes

Con el propósito de consolidar los conocimientos, habilidades y valores que distinguen a los universitarios, la BUAP, representada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, y la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), a través de su rector, José Manuel Hernández Ramón, signaron un convenio de colaboración.

En su mensaje, la doctora Cedillo Ramírez celebró esta colaboración, la cual aseguró será el inicio formal de una serie de alianzas entre ambas universidades: “Hoy damos muestra de la confianza que hay entre las dos instituciones. Para mí es motivo de alegría que podamos apoyar a la Universidad para la Salud y unir esfuerzos para objetivos comunes”.

Por su parte, el doctor Hernández Ramón, quien aprovechó para entregarle un reconocimiento a la rectora Cedillo Ramírez, reconoció, como egresado de la Máxima Casa de Estudios en Puebla, la calidad educativa que distingue a la institución. Recordó que la USEP trabaja para ser un referente educativo en el área de la salud y agradeció la disposición para entablar lazos que fortalezcan la formación de los estudiantes.

Este convenio permitirá que alumnas y alumnos de las áreas económico-administrativas y contables de la BUAP realicen su servicio social y sus prácticas profesionales en la USEP, explicó la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez.

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