Diputados impulsan reforma a la Ley de Obra Pública en Puebla

La Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, que preside la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

El objetivo es dotar de mayor certeza jurídica a los procedimientos de registro y calificación de contratistas, estableciendo con claridad las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como autoridad responsable de administrar los padrones y los procesos de calificación, fortaleciendo así los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la obra pública estatal.

Asimismo, se actualiza y armoniza las referencias normativas, sustituyendo las denominaciones de ordenamientos jurídicos que han sido modificados o aprobados por las correspondientes referencias a las leyes actualmente vigentes, con la finalidad de garantizar la congruencia del marco jurídico y brindar mayor certeza en la aplicación de este ordenamiento.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales consideró que los requisitos para obtener la calificación que permita ejecutar obra pública deben permanecer establecidos en el reglamento correspondiente y no quedar sujetos a determinaciones administrativas de una dependencia. En ese sentido, se pronunció por mantener la redacción vigente del artículo 57.

Por su parte, el diputado Marcos Castro Martínez expresó la necesidad de precisar si la atribución corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al órgano interno de control o a los comités de obra municipales, a fin de evitar posibles afectaciones al ámbito competencial de los ayuntamientos.

En su intervención, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez respaldó las reformas a la Ley de Obra Pública al señalar que se sustentan en los artículos 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el manejo de los recursos públicos y los procedimientos de contratación deben regirse por los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

Añadió que incorporar estas disposiciones directamente en la ley, y no únicamente en el reglamento, brindará mayor certeza jurídica, fortalecerá la rendición de cuentas y contribuirá al combate a la corrupción.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Fedrha Isabel Suriano Corrales, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Marcos Castro Martínez y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

Te recomendamos: