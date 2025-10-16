Asaltan con violencia a hombre en plaza de San Andrés Cholula

Un hombre fue atacado a balazos y despojado de un maletín con dinero en efectivo al salir de una sucursal bancaria ubicada sobre la Recta a Cholula, lo que provocó una persecución policiaca este jueves al mediodía en la zona metropolitana de Puebla.

El asalto ocurrió minutos antes de las 12:00 horas, cuando la víctima, un hombre de aproximadamente 55 años, acudió a Banorte de Plaza La Ruta, en el municipio de San Andrés Cholula, para realizar un depósito.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron al hombre al salir de la sucursal, dispararon contra su camioneta tipo Jeep y le arrebataron un maletín con una suma presuntamente millonaria.

Te puede interesar: Roban más de 100 mil pesos a cuentahabiente en Zavaleta

El afectado inició la persecución de los agresores y pidió apoyo a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal se sumaron al operativo sobre la Recta a Cholula.

A pesar del despliegue policiaco, no hubo detenidos ni personas lesionadas. Los agentes regresaron al sitio del asalto para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

#Seguridad 🚔 Al menos tres asaltantes atacaron a un cuentahabiente al salir del Banorte de Plaza La Ruta, en San Andrés Cholula.



El reporte con @_jesuszav pic.twitter.com/fc8ALvp7W0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 16, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: