Continúan inscripciones para el Maratón de Puebla 2025

La Secretaría de Deporte y Juventud informa que continúan las inscripciones para el Maratón de Puebla 2025, el cual se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a partir de las 6:30 de la mañana, con salida y meta en el zócalo de la capital poblana.

Las y los interesados pueden registrarse a través de la página marcate.com.mx o de manera presencial en los espacios deportivos que corren bajo la administración de la dependencia, tales como la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña”, el Polideportivo del Parque Ecológico y el Polideportivo de San Andrés Cholula, de lunes a viernes, en horarios de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Cabe destacar que los costos de inscripción varían según el medio de registro. Al inscribirse en línea a través de marcate.com.mx, se aplica un pequeño incremento debido a las comisiones bancarias por transferencia. En cambio, el registro presencial en los polideportivos de la Secretaría de Deporte y Juventud no incluye el cobro de comisión.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, busca devolver el Maratón a la ciudadanía en general, tras la suspensión de las distancias de 5 y 10 kilómetros en ediciones anteriores.

Para la edición 2025 se espera una asistencia cercana a 20 mil corredores. Este evento pretende consolidarse como una de las competencias más importantes del país, con la promoción del deporte, la convivencia familiar y el turismo en la entidad.

