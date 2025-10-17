Pável Gaspar se perfila para presidir la JUGOCOPO en el Congreso de Puebla

Pável Gaspar Ramírez, diputado local por el Distrito 23 de Acatlán de Osorio, se perfila para ocupar la coordinación de la bancada de Morena y la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla.

El legislador, uno de los perfiles más cercanos al gobernador Alejandro Armenta Mier, será el relevo de Laura Artemisa García Chávez, quien este jueves dejó el Poder Legislativo para asumir la titularidad de la Secretaría de Bienestar estatal.

El nombramiento de Gaspar Ramírez podría oficializarse en próximas horas, una vez que sea aprobado por los integrantes del grupo parlamentario morenista y, posteriormente, por los coordinadores de bancada que conforman la Jugocopo.

En su trabajo durante el último año, impulsó la reforma electoral para incluir la figura del diputado migrante en el Congreso local. En el 2024 se desempeñó como coordinador de campaña del entonces candidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta.

También estuvo cerca de ocupar la dirigencia estatal de Morena, por ser reconocido como uno de los fundadores del movimiento. En la LXI Legislatura fue suplente del diputado Eduardo Castillo López, ocupando su lugar durante los últimos meses.

En los años noventa se desempeñó como miembro de la corriente socialista del PRD Juvenil y coordinador nacional de las Juventudes de la Red de Izquierda Revolucionaria (REDIR). Además, ha fungido como operador político de Morena en la región de la Mixteca poblana, de donde es originario.

