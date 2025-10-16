Laura Artemisa solicita licencia para sumarse al gabinete estatal

Laura Artemisa García Chávez concretó su salida como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, para asumir la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal.

Durante sesión ordinaria, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la solicitud de licencia de García Chávez para separarse de su cargo por tiempo indefinido mayor a 30 días, a partir de este jueves 16 de octubre.

La coordinadora de la bancada de Morena fue despedida por las y los legisladores, quienes desde tribuna reconocieron su trabajo durante el último año y le desearon éxito en su próxima encomienda.

En su intervención, la diputada agradeció la cordialidad política y acuerdos que se privilegiaron entre todos los grupos parlamentarios en favor del estado, a pesar de las diferencias ideológicas y partidistas.

A la par, agradeció la invitación que le hizo el gobernador Alejandro Armenta Mier para sumarse al gabinete estatal, al afirmar que está en disposición de seguir sirviendo a Puebla desde cualquier trinchera.

En conferencia de prensa posterior, adelantó que su mayor reto como secretaria de Bienestar será dar seguimiento y atención a las personas damnificadas por emergencia en la Sierra Norte, tras las fuertes lluvias.

Además, negó que su nombramiento obedezca a una estrategia política para posicionarse rumbo al proceso electoral de 2027, al afirmar que su prioridad es cumplir con las demandas ciudadanas en su nuevo cargo.

“Yo agradezco que vean en mí un perfil adecuado para poder resolver los temas que hoy se tienen y sumar mi granito de arena para seguir sirviendo a nuestro estado (…) no hay más allá que el hoy servir de manera adecuada”, dijo.

