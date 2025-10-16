Avanza atención a emergencia por inundaciones en México

En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo“, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó los avances en la atención a la emergencia por las inundaciones recientes en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La Secretaría de Bienestar ha censado 26 mil 311 viviendas en 58 municipios de estos estados, con Veracruz liderando con 17 mil 120 viviendas afectadas, seguida por Puebla con 4 mil 796.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prepara proyectos ejecutivos para reconstruir puentes afectados y, en coordinación con las Secretarías de la Defensa y la Marina, opera mil máquinas para abrir carreteras. En las últimas 24 horas, las localidades incomunicadas disminuyeron de 191 a 160.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un 93% de restablecimiento eléctrico hasta las 6:00 horas del jueves 16 de octubre, beneficiando a 243 mil 762 usuarios, y continúa trabajando para restablecer servicio a otras 19 mil 700 personas. Además, se entregaron 13 mil chips para servicio telefónico e internet.

En cuanto a las escuelas afectadas, ya iniciaron trabajos de limpieza y valoración para que la aseguradora AGROASEMEX S.A. cubra la limpieza, desazolve, reposición de mobiliario, equipo y reconstrucción de daños estructurales.

