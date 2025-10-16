Lupita Cuautle realiza recorridos de proximidad en San Andrés Cholula

Con el objetivo de informar y escuchar las necesidades de la población, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres realiza recorridos por las juntas auxiliares, inspectorías y delegación Atlixcáyotl, acompañada de integrantes de su gabinete.

Durante estas caminatas, la alcaldesa destacó la importancia de dialogar directamente con las y los sanandreseños para dar a conocer las acciones emprendidas en beneficio de sus comunidades. Reiteró que continuará trabajando en la calle, cerca de la gente y en los lugares donde surgen los problemas, con la convicción de atender de manera oportuna sus inquietudes y demandas.

Entre las principales solicitudes ciudadanas se encuentran el mejoramiento del alumbrado público, mayores rondines de la Policía Municipal, fortalecer los comités vecinales, conservación de áreas verdes y espacios públicos, atención a la sobrepoblación de seres sintientes y cuidado animal, así como la presencia de dependencias municipales mediante las jornadas de proximidad social para brindar asesorías y agilizar trámites y servicios.

Cabe mencionar que estos recorridos forman parte de las políticas públicas implementadas desde el inicio de la administración, con el propósito de mantener una comunicación permanente y transparente con la ciudadanía, además de rendir cuentas sobre los avances de gobierno.

Desde el domingo 12 al jueves 16 de octubre, la edil sanandreseña caminó en las juntas auxiliares de Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec, la inspectoría Emiliano Zapata, la cabecera municipal, la colonia Lázaro Cárdenas, San Antonio Cacalotepec, la delegación Atlixcáyotl, así como en San Bernardino Tlaxcalancingo, Concepción La Cruz, concluyendo esta jornada de cercanía en San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac y Concepción Guadalupe.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la vinculación con los sectores sociales, impulsando la corresponsabilidad ciudadana para construir un mejor San Andrés Cholula para todas y todos.

