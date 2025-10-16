Policía de Cuautlancingo asegura auto robado y detiene a sospechoso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo recuperó un vehículo con reporte de robo y detuvo a una persona con antecedentes penales.

Durante un recorrido de protocolo, elementos policíacos recibieron una alerta de circulación de un vehículo Renault color gris que interceptaron en el Periférico Ecológico a la altura del boulevard Forjadores.

Al revisar el estatus legal detectaron que tenía reporte de robo y era conducido por Luis Roberto N., por lo que fue detenido.

Al hacer las investigaciones correspondientes, hallaron que la persona cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y homicidio, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites legales.

El vehículo fue llevado a resguardo para determinar su situación legal.

El gobierno municipal de Cuautlancingo refrenda su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y la invita a continuar denunciando cualquier conducta ilícita.

