Juan Manuel Alonso resalta desarrollo sustentable en Texmelucan

En el Primer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, señaló que un pilar fundamental de su administración fue la protección del entorno para asegurar un futuro próspero y saludable para las próximas generaciones.

Con una inversión federal y municipal superior a los 10 millones de pesos, se instaló un sistema conformado por 648 módulos solares en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que permitirá alcanzar un ahorro energético de casi 91%, asegurando la sostenibilidad operativa a largo plazo.

También se llevó a cabo la primera Campaña de reciclaje “Por un Texmelucan Limpio y Sostenible”, donde se recolectaron más de 18 toneladas de material.

Cabe señalar que en el municipio se realizó la primera Eco-Feria San Martín Texmelucan, donde se impartieron foros, pláticas de cuidado al medio ambiente, diversos talleres y la faena en las riberas del río Atoyac.

Se efectuaron reforestaciones y faenas comunitarias en todo el municipio, con más de 2 mil 500 árboles plantados de diferentes especies.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, mencionó que su administración seguirá cimentando las bases de un desarrollo integral y trabajando en la protección del entorno a través de un manejo sustentable de los recursos naturales.

