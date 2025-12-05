SMDIF Texmelucan recibe apoyos en especie del SEDIF

El Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, que encabeza Karla González Martínez, recibió apoyos en especie por parte del Sistema Estatal DIF, para beneficiar a la población vulnerable a través de la mejora y rehabilitación de espacios en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y desayunadores escolares.

Con la entrega de 6 sillas de ruedas, 3 auxiliares auditivos, 1 andadera, 12 certificados de discapacidad, 14 credenciales de discapacidad y apoyos para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), se contribuye al mejoramiento de los servicios de rehabilitación, atención terapéutica e inclusión para la población vulnerable del municipio.

A través del reequipamiento con utensilios y refrigeradores de los desayunadores escolares en 8 escuelas del municipio, el Sistema Municipal DIF garantiza el acceso a alimentos nutritivos y calientes para niñas, niños, así como adolescentes en planteles educativos de zonas prioritarias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Municipal refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado por el bienestar de las familias texmeluquenses.

Te recomendamos: