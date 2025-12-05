SSP Puebla y SSC Cholula detienen a hombre con 6 celulares robados

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), atendieron un reporte sobre la posible comisión de un hecho ilícito a bordo de una unidad de transporte público que circulaba sobre Bulevar Forjadores.

Al arribar al sitio y activar los protocolos correspondientes, los elementos de seguridad aseguraron a un masculino, a quien se le encontraron seis teléfonos celulares entre sus pertenencias.

Por estos hechos, Ricardo “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía que, en caso de reconocer a esta persona, acuda ante la autoridad y presente su denuncia con el fin de fortalecer las acciones de seguridad y acceso a la justicia.

El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, para garantizar la seguridad y el bienestar de las y los cholultecas.

Te recomendamos: