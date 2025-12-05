Pemex premia a Puebla con 5 mil toneladas de asfalto por decomiso de huachicol

Como premio a que Puebla ocupa el primer lugar en decomiso de hidrocarburos, para 2026, PEMEX destinará 5 mil toneladas más de asfalto, que se suman a las 3 mil 500 recibidas este año, para superar la meta de 5 mil calles pavimentadas, que contribuyen a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, de generar entornos seguros para vivir.

El gobernador del Estado, Alejandro Armenta, es un aliado fundamental en el combate al robo de hidrocarburos; “necesitamos muchos gobernadores como Alejandro Armenta”, subrayó el gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, César Ojeda Zubieta, durante el banderazo de inauguración de siete nuevas vialidades rehabilitadas, evento al que asistieron el secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo, y la presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

Alejandro Armenta anunció que, adicional a la rehabilitación de pavimento, las vialidades contarán con una red de ciclopistas como la que se puso en marcha y que irá desde Cholula hasta Chachapa; al tiempo de reiterar que las 33 vialidades en ejecución se logran a una tercera parte del costo, a través del Programa de Módulos de Maquinaria, política pública que significa una verdadera transformación en la manera de servir a la población con honestidad y sin corrupción.

Vecinos de la zona destacaron el tiempo récord para la realización de la obra y la calidad de los materiales utilizados.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, destacó que el Gobierno de Puebla convierte vías de comunicación en Senderos de Paz, al colocar en el centro de las atenciones a las familias poblanas.

Para concluir, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, subrayó que la dignificación de las vialidades fortalece la seguridad y mejora la movilidad, lo que potencia la estrategia de atención a las causas para la construcción de la paz, prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

