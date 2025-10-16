Juan Manuel Alonso presenta Primer Informe de Gobierno en Texmelucan

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, presentó su Primer Informe de Gobierno, destacando los avances y resultados alcanzados durante el primer año de su administración.

Durante la sesión solemne de Cabildo, el alcalde Juan Manuel Alonso señaló que lo urgente era regresar la seguridad al municipio; en este sentido, destacó la adquisición de 34 patrullas, la donación de un predio para la instalación del Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT), entre otras acciones.

También fue urgente garantizar un mejor acceso a servicios básicos y obras, como la rehabilitación de la carpeta asfáltica de los accesos a la ciudad y la pavimentación con concreto hidráulico del libramiento carretero de San Juan Tuxco, entre otras obras, invirtiendo más de 100 millones de pesos de recurso municipal y estatal.

En este primer año de gobierno, lo importante era mejorar la calidad de vida de los texmeluquenses, por lo que, a través del programa municipal “Cadena de Vivienda 2025”, se entregaron de manera gratuita tinacos y calentadores, así como despensas y aparatos ortopédicos, entre otras acciones en bienestar de las familias.

Finalmente, el alcalde, Juan Manuel Alonso, reiteró su compromiso de seguir trabajando en acciones que permitan seguir construyendo el futuro de un Texmelucan más fuerte, más seguro y con oportunidades para todos.

En representación del gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, asistió Marco Polo Sánchez Farfán, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, quien reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales.

Mientras que el Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública de San Martín Texmelucan, Carlos Llohol Reyes Mota, fue el encargado de dar contestación al informe del presidente Juan Manuel Alonso.

Al primer informe de gobierno, asistió la diputada local Guadalupe Yamak Taja, en representación de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez; además, de los diputados locales Jaime Natale Uranga y Jaime Aureoles Barroeta; presidentes municipales, auxiliares, representantes de los sectores empresarial y comercial, líderes del tianguis, autoridades educativas, entre otras personalidades.

