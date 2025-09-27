Inician rehabilitación vial en Cuachayotla y obras de drenaje en Tepalcatepec

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, puso en marcha la segunda etapa de rehabilitación de calles y obras públicas en distintas comunidades.

Este viernes, la administración 2024-2027 dio el banderazo de arranque a dos proyectos largamente solicitados por las y los cholultecas. En San Diego Cuachayotla se rehabilitará la calle Cholula, en el tramo comprendido entre la Carretera Federal y el cadenamiento 0+250.

Tras años de abandono y falta de mantenimiento, el bacheo dejó de ser suficiente, por lo que la vialidad será reconstruida con concreto asfáltico.

En San Sebastián Tepalcatepec se sustituirá el drenaje sanitario de la calle Reforma, entre Carretera Federal y calle Cholula. Esta infraestructura, que llevaba 25 años sin intervención, será renovada para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Durante el arranque de las obras, la presidenta municipal resaltó que su gobierno escucha y atiende las principales demandas de la ciudadanía. “Estamos trabajando sin descanso por la transformación de San Pedro Cholula; hoy las voces del pueblo se convierten en acciones concretas para mejorar su calidad de vida”, expresó.

Finalmente, subrayó que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para asegurar que los recursos públicos se traduzcan en obras, programas de bienestar y servicios que fortalezcan el desarrollo de todas y todos.

