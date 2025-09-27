Exponen a la ciencia e innovación como nuevas independencias para México

En Puebla se impulsa un proyecto de transformación que coloca a la ciencia, la innovación y el conocimiento como motores del desarrollo regional y nacional, afirmó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Celina Peña Guzmán.

Durante la Ceremonia Conmemorativa por el 204 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, realizada en el monumento erigido en memoria de los Héroes de la Independencia y encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria señaló que este esfuerzo se desarrolla en línea con el proyecto humanista de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

En su calidad de oradora oficial, recordó que a más de dos siglos de la gesta independentista, los valores de unidad, justicia y soberanía deben seguir guiando la vida nacional. Subrayó que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de conquistar nuevas independencias, como la tecnológica, científica, energética y alimentaria, pilares que garantizarán un México fuerte y que al mismo tiempo representan justicia social, equidad y derechos para todas y todos.

Peña Guzmán destacó que el legado de la primera presidenta y científica de México se refleja en estos objetivos, pues impulsan un futuro basado en la educación, la soberanía tecnológica y la defensa permanente de la libertad, la justicia y la dignidad. “Que esta ceremonia sea un recordatorio de que la independencia no pertenece sólo al pasado, sino que se reafirma día a día en nuestro compromiso con la historia, con el presente y con el futuro de México”, expresó.

En el acto, se depositó una ofrenda floral en honor a los Héroes de la Independencia. El gobernador Alejandro Armenta estuvo acompañado por las titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Laura Artemisa García Chávez y María Belinda Aguilar Díaz; además de representantes de la XXV Zona Militar, la Sexta Región Militar, la Guardia Nacional y miembros de su gabinete.

