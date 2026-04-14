Destacan a Puebla como polo deportivo por Olimpiada CONADE 2026

Con la participación de más de 11 mil 400 atletas, Puebla es epicentro del deporte al ser la sede principal de la Olimpiada CONADE 2026, que se realizará del 14 de abril al 6 de junio en 25 espacios deportivos. El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que su administración impulsa el deporte en todos los niveles, con énfasis en el ámbito escolar, masivo, de alto rendimiento y profesional, como eje para el desarrollo integral de la sociedad.

Al destacar que este tipo de eventos posicionan al estado como referente nacional e internacional, el titular del Ejecutivo señaló que su administración trabaja en coordinación con el Gobierno Federal, alineada a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Subrayó que el objetivo es servir a la población, atender las causas que generan violencia y fortalecer el arte y la cultura. “Por eso, en Puebla el deporte es política de Estado”, afirmó.

Armenta Mier puntualizó que el deporte poblano pasó de ser excluido durante años por la deuda histórica ante la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) a ser un estado protagonista, ya que las y los atletas se lo merecen.

La campeona mundial de boxeo, Gabriela “La Bonita” Sánchez, destacó que con el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier, y a través de un trabajo interinstitucional, Puebla será sede principal de la Olimpiada Nacional 2026. “En alianza con el director de la CONADE, Rommel Pacheco, trabajamos de manera coordinada para fortalecer el deporte en todos sus niveles”, puntualizó, al referir que de esta manera las y los deportistas poblanos cuentan con más oportunidades y apoyos.

Mencionó que este día se llevará a cabo el abanderamiento de la delegación poblana en el Velódromo “Salomón Jauli”, con más de mil atletas. Reiteró que en la entidad se desarrollarán 16 disciplinas deportivas: rugby siete, basquetbol, tenis de mesa, karate, voleibol, tenis, fútbol asociación, voleibol de playa, luchas asociadas, escalada deportiva, golf, softbol, esgrima, hockey en línea, breaking y básquetbol 3×3.

El estado se consolida como la capital del deporte, al albergar eventos de talla nacional e internacional que no solo proyectan a Puebla, sino que inspiran a niñas, niños y jóvenes, dijo la secretaria de Deporte. Indicó que el mejor ejemplo fue la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se desarrolló del 7 al 12 de abril, donde México demostró ser tierra de campeonas y campeones, así como la riqueza cultural y la hospitalidad de las y los poblanos.

Al respecto, el subsecretario de Deporte, Mauricio García Castillo, comentó que durante la Copa del Mundo de Tiro con Arco estuvieron presentes más de 400 arqueros y arqueras de 32 países. Recordó que con este evento queda un legado social y deportivo, ya que con el material ocupado para la competencia se montarán tres nuevas escuelas de tiro con arco: en Flor del Bosque, Parque Ecológico y en la Universidad del Deporte.

Finalmente, el subsecretario de Fomento y Participación Comunitaria, Francisco González Bonilla, explicó que durante el mundial, México volvió a destacar con tres medallas de bronce: en equipo femenil compuesto, con Ana Sofía Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero. En equipo varonil compuesto, con Juan del Río, Sebastián García y Máximo Méndez. Y en equipo femenil recurvo, con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

Además de Puebla como sede principal de la Olimpiada Nacional, los estados de Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala y San Luis Potosí serán las subsedes de la competencia.

Te recomendamos: