Puebla participa en el Mexican Day Parade 2025 en Nueva York

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, participó en la edición número 31 del Mexican Day Parade 2025, celebrado en Nueva York como parte de los festejos patrios por el 215 aniversario de la Independencia de México.

Más de 100 mil connacionales presenciaron el desfile que reunió carros alegóricos, danzas regionales, ballets folclóricos, mariachis, bandas y grupos musicales durante más de cuatro horas. Entre los contingentes poblanos destacaron los Tecuanes de Acatlán y los Huehues de Huejotzingo, que llevaron la riqueza cultural del estado a las calles de la Gran Manzana.

En su mensaje, la presidenta y fundadora del desfile, Patricia Hernández, envió un saludo al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y agradeció el apoyo de autoridades, organizaciones, clubes y voluntarios que hicieron posible esta edición.

El Cónsul General de México en Nueva York, Marco Bucio, reconoció la contribución de los migrantes al crecimiento económico y reiteró la disposición de los consulados para atender a quienes requieran sus servicios.

En representación del mandatario estatal, el director de la Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano, Jesús Torreblanca, envió un saludo a la comunidad migrante y felicitó a Patricia Hernández por mantener viva la tradición. “Estamos muy orgullosos de que una poblana sea quien organice y represente el esfuerzo de la mexicanidad en la gran manzana a la que se conoce cariñosamente como Puebla York”, expresó.

El desfile fue acompañado por organizadores, autoridades locales de Nueva York, representantes federales y estatales de México, asambleístas, empresarios y líderes comunitarios.

Con esta participación, el Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso de estrechar lazos con la comunidad migrante, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el humanismo como parte de la preservación de la historia y tradiciones mexicanas.

