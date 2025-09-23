Inician pavimentaciones en San Pablo Tecamac y San Juan Tlautla

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio inicio a dos proyectos de pavimentación como parte de la segunda etapa de obra pública en el municipio, atendiendo demandas vecinales que llevaban décadas sin respuesta.

En el barrio de San Pablo Tecamac, comenzó la rehabilitación de la calle 21 Oriente, entre 2 Sur y Miguel Alemán, vialidad utilizada por transporte pesado y que presentaba baches y hundimientos que dificultaban la movilidad. Durante el arranque, habitantes agradecieron a la alcaldesa por atender esta necesidad. Fernández aseguró que las obras se ejecutan con respaldo de estudios de suelo que garanticen su durabilidad.

Posteriormente, en la junta auxiliar de San Juan Tlautla, se puso en marcha la pavimentación de la calle 5 Sur, entre 9 y 11 Poniente, acción que los vecinos esperaban desde hace más de 20 años.

La directora de Obra Pública, Narcisa Cariño, explicó que la instrucción de la presidenta municipal es priorizar a las zonas más vulnerables, históricamente relegadas, y subrayó que esta obra responde a un acto de justicia social.

Fernández destacó que su administración trabaja “sin descanso por la transformación de San Pedro Cholula” y afirmó que, en un hecho histórico, todas las juntas auxiliares y la cabecera municipal contarán con obra pública en el primer año de gobierno.

