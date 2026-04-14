Puebla, cuarta capital con más generación de empleos en marzo

Al mes de marzo de 2026, la ciudad de Puebla se colocó como la cuarta capital del país con más generación de empleos, con un total de 2 mil 484 nuevos puestos en comparación con el mes de febrero, de acuerdo con el más reciente reporte de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este incremento equivale a un 0.27 por ciento más con respecto al número registrado en el mes previo, de modo que el total de trabajadores afiliados en el municipio llegó a 335 mil 375.

Cabe destacar que, de los 2 mil 484 empleos nuevos del mes de marzo, 2 mil 391 son formales y con contratos permanentes, así, el número total de empleos en esta condición suma 330 mil 980.

Los nuevos empleos se generaron principalmente en los sectores de la construcción y de servicios para empresas y hogar, no obstante, todos los demás también reportaron incrementos, aunque en diferentes porcentajes.

Es importante mencionar que por estas cifras, el municipio de Puebla se ubicó como la cuarta ciudad capital del país con más generación de empleos, después de otras con vocación industrial y de estados del norte y el centro de México, como Sonora, Toluca y Querétaro.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, reiteró el compromiso de la administración del alcalde Pepe Chedraui, de redoblar esfuerzos para respaldar a las y los empresarios con el objetivo de generar condiciones para que incrementen las oportunidades laborales en la ciudad.

Entre las acciones y políticas públicas del Gobierno de la Ciudad para el sector, destacan las Ferias de Empleo, reclutamientos, Oficina de Gestión Empresarial y programas como Incentiva Puebla y Tu Crédito Imparable.

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