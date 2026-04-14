Impulsan protección de bordados y textiles tradicionales en Puebla

Con la finalidad de destacar los bordados y textiles tradicionales, como piezas artesanales y expresiones vivas de la historia, la identidad y la riqueza cultural de los pueblos originarios, la diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a iniciar la integración del expediente técnico que permita avanzar en el reconocimiento de estos como Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.

En rueda de prensa, la legisladora destacó que, en municipios como Hueyapan, Atempan, Tételes de Ávila Castillo, Yaonáhuac, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Teziutlán, estas prácticas han sido preservadas por generaciones, principalmente por mujeres que, con su trabajo, han transmitido conocimientos, símbolos y formas de entender el mundo.

Esther Martínez refirió que cada prenda elaborada en estas comunidades representa una manifestación de la vida colectiva, la memoria y la continuidad cultural de los pueblos indígenas de Puebla. No obstante, advirtió que estas expresiones enfrentan riesgos como la falta de reconocimiento institucional, la apropiación indebida de sus diseños y la pérdida progresiva de técnicas tradicionales.

En ese sentido, la diputada presidenta de la Comisión de Puebla, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, explicó que el objetivo del exhorto es abrir paso a un proceso formal de reconocimiento que contribuya a proteger, preservar y dignificar el trabajo de las artesanas y artesanos que han sostenido estas tradiciones a lo largo del tiempo.

Finalmente, consideró que no se trata de un trámite administrativo más, sino de una acción orientada a fortalecer la identidad cultural de los pueblos, proteger sus saberes y contribuir al bienestar de quienes dependen de estas actividades.

Te recomendamos: