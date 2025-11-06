Caos vial en la autopista México-Puebla por obras simultáneas

Más de seis horas de caos vial se han registrado en la autopista México-Puebla debido a la realización simultánea de obras públicas, lo que ha provocado retrasos de hasta una hora para los automovilistas que transitan por esta vía.

Desde poco después de las seis de la mañana de este jueves, se reportó tráfico intenso en ambos sentidos desde el kilómetro 112, con filas que se extendían hasta el puente del segundo piso en dirección a la capital, y hasta la planta de Volkswagen con sentido a la Ciudad de México.

El principal motivo del colapso vial fue la ejecución de obras simultáneas en ambos sentidos. En dirección a la Ciudad de México, la circulación se redujo a un solo carril debido a trabajos de repavimentación, que se realizan por segunda vez este año tras resultados insatisfactorios de la primera intervención. Esta situación provocó un intenso embotellamiento, agravado por el tránsito de múltiples tráileres y vehículos particulares.

Paralelamente, en el sentido hacia la capital, se efectúan trabajos de remodelación del camellón central con piedras y plantas decorativas, mantenimiento de cámaras de foto multa y la instalación de alumbrado público, lo que ha causado una reducción de entre uno y dos carriles, dependiendo del tramo, hasta llegar a la Calzada Zaragoza.

Ante esta situación, los conductores reportaron retrasos de hasta una hora, obligándolos a buscar rutas alternas, lo que generó un desbordamiento del tráfico hacia la carretera federal para evitar el congestionamiento en la autopista.

Así, el tráfico en la autopista México-Puebla ha presentado severos retrasos debido a obras públicas simultáneas que afectan ambos sentidos, impactando la movilidad de miles de usuarios.

