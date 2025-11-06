Puebla tendrá estos eventos deportivos durante noviembre

En el Gobierno del Estado de Puebla, el deporte se impulsa como una política de Estado y con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se proyecta a la entidad como epicentro del deporte con eventos de talla nacional e internacional.

Durante la mañanera celebrada en Casa Aguayo, el subsecretario de Fomento y Participación Comunitaria, de la Secretaría de Deporte y Juventud, Francisco González Bonilla, dio a conocer los avances en la organización del Maratón de Puebla 2025, uno de los eventos deportivos más importantes del año, que se realizará el domingo 23 de noviembre a partir de las 6:30 horas.

Hasta el momento, más de 4 mil corredores ya se encuentran inscritos, y se mantiene la expectativa de alcanzar 20 mil atletas, quienes competirán en alguna de las cuatro distancias disponibles: 5, 10, 21 y 42.195 kilómetros. Recordó que las inscripciones continúan abiertas de manera presencial en la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña”, así como en los Polideportivos Parque Ecológico y Cholula.

El funcionario estatal abundó en que, reflejo de que Puebla es un referente en el ámbito deportivo, del 26 al 29 de noviembre, las 16 canchas de la Unidad Deportiva Volkswagen serán sede del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11, evento organizado en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol, que reunirá a cerca de 2 mil futbolistas de los 32 estados del país, tanto en la rama varonil como femenil.

Asimismo, exhortó a las y los poblanos a apoyar a la boxeadora poblana Gaby “La Bonita” Sánchez, quien sostendrá una pelea este sábado 8 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Auditorio GNP, en la zona de los estadios. En este combate, la pugilista buscará conquistar el cinturón interino Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a la argentina Tamara “La Rebelde” Demarco, con la firme esperanza de que el título se quede en Puebla.

Por otra parte, el subsecretario de Deporte, Mauricio García Castillo, informó que Puebla será sede del evento Maxi basquetbol, el cual se realizará del 12 al 17 de noviembre, donde ya se tiene inscritos 340 equipos de estados como Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Sonora y Estado de México. Explicó que las y los competidores participarán en 10 categorías a partir de los 29 años. Las sedes serán los gimnasios de instituciones educativas como: Upaep, Universidad Madero, Universidad Tecnológica, CENHCH, Centro Escolar Morelos, y el Gimnasio Miguel Hidalgo.

En este contexto y en representación del gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, entregó un reconocimiento al equipo Halcones Flag, quienes lograron su pase al Campeonato Nacional de Tochito NFL categoría Sub 12. Al respecto, el entrenador en jefe del equipo Halcones, Eduardo Antonio Bradley, señaló que por segundo año consecutivo la escuadra logró el pase al nacional de NFL en la categoría Sub 12. Reconoció el impulso que da el gobernador Alejandro Armenta, otorga a dicha disciplina y en general a todo el deporte. “Sentirte respaldado por tu gobernador y tú estado es algo muy padre para ir a representar a nivel nacional”, afirmó el coach, quien al mismo tiempo dijo que en Guadalajara se enfrentarán a los mejores equipos de las 32 entidades.

Finalmente, durante la conferencia matutina, la piloto poblana Sol Díaz, quien compite en la categoría Trucks de NASCAR México, entregó al gobernador una réplica a escala de su vehículo como muestra de agradecimiento por el respaldo recibido del gobierno estatal, dicho presente lo recibió en su representación el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala. “De poblano a poblano, siento que debemos apoyarnos, y he recibido ese apoyo mutuo”, expresó la piloto.

