Aún hay dos desaparecidos tras fuertes lluvias en Sierra Norte

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional, mantienen operativo coordinado para la localización del adulto y el menor desaparecidos en la Sierra Norte del estado a causa de la contingencia por las lluvias pasadas.

Las labores se mantienen activas, permanentes, sin interrupción y por indicación del gobernador del estado, Alejandro Armenta, en coordinación con brigadas especializadas de los tres órdenes de gobierno, así como familiares de los reportados.

En el caso del menor Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años, originario de Huauchinango, las acciones de búsqueda han sido constantes desde el momento de su desaparición, se han realizado prospecciones terrestres, vehiculares y aéreas con el uso de drones equipados con cámaras térmicas y multiespectrales, así como georadar; limpieza y despalme de terreno con maquinaria especializada (mini retroexcavadora); búsquedas acuáticas en la presa de Tenango de las Flores, mediante embarcaciones; y revisiones en puntos de interés en el cauce del río Cuacuila, así como en la zona de Piedras Pintadas.

Con la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Protección Civil del Estado, Bomberos, Comisión de Búsqueda de Personas, además de la delegación de la Secretaría de Gobernación de la Región Huauchinango, se han llevado a cabo las labores de búsqueda, como el recorrido de 2.5 km con caminata río abajo, el retiro de tierra, ramas de árboles y piedras, así mismo, se realizaron inmersiones en el río que cruza la colonia para buscar en pozas, sin tener resultados positivos hasta el momento.

De la misma forma, se mantiene activa la ficha de búsqueda de Pedro Segura Muñoz, de 75 años de edad.

El Gobierno del Estado reafirma el compromiso de continuar las acciones hasta encontrar a las personas desaparecidas y de trabajar con convicción, sensibilidad y profesionalismo, para brindar respuestas y esperanza a las familias que esperan reencontrarse con sus seres queridos.

