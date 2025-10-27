Muere interno de anexo en la Diagonal Defensores de la República

Un interno del anexo “Verdad y Vida” perdió la vida luego de que presuntamente fuera golpeado en el inmueble de la Diagonal Defensores de la República; el caso se mantiene bajo investigación.

Durante la tarde del domingo, miembros del centro de rehabilitación llamaron a emergencias e informaron que un hombre había dejado de respirar por motivos aparentemente desconocidos.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron a la escena, donde se confirmó la defunción de Edwin Carlos N., de 38 años de edad, mismo que según ha trascendido, tenía lesiones provocadas por aparentes golpes en diferentes partes del cuerpo.

Al entrevistarse con algunos de los internos, estos aseguraron que la víctima convulsionó previo a morir, por lo que la familia del hoy occiso ha solicitado el inicio de una investigación ministerial.

El cuerpo de Edwin fue llevado a un anfiteatro por el personal forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la intención de conocer a detalle la forma en que el masculino habría muerto y deslindar responsabilidades.

Luego de presentar dificultades médicas y presuntamente no ser atendido por el personal del anexo "Verdad y Vida", Edwin N., de 38 años perdió la vida en el inmueble ubicado en la Diagonal Defensores de la República, por lo que, la zona está a resguardo

