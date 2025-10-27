Asesinan a un hombre durante ataque armado en Juan Galindo

De al menos cinco disparos fue como un hombre terminó sin vida en el municipio de Juan Galindo. El masculino murió por al menos una herida en el pecho.

Durante la noche del sábado, Carlos de Jesús N., de 41 años, viajaba en su Mazda de color negro, cuando fue atacado a disparos poco antes de llegar a su hogar en la comunidad de Necaxa.

El vehículo del hoy occiso recibió por lo menos cinco disparos, uno de estos atravesó el pecho de Carlos, quien, a pesar de recibir atención prehospitalaria, murió en el traslado al Hospital General de Huauchinango.

Agentes de la Policía Municipal resguardó la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) daba inicio a las investigaciones de ley.

Personal forense realizaba el levantamiento de cadáver del hoy occiso, mientras que la FGE inició una carpeta de investigación para esclarecer los detalles del crimen.

Editor: Renato León

