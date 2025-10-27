Capturan a sospechosos del millonario robo de joyas en el Louvre

Una semana después del robo que conmocionó al mundo, las autoridades francesas confirmaron la captura de varios sospechosos vinculados al hurto de las joyas de la corona valuadas en 88 millones de euros en el Museo del Louvre.

La fiscalía de París detalló que los arrestos se realizaron durante la noche del sábado, destacando que uno de los detenidos fue interceptado cuando intentaba abandonar el país con destino a Argelia.

De acuerdo con fuentes policiales no autorizadas, los dos principales sospechosos son hombres de aproximadamente 30 años que ya figuraban en los registros de las autoridades. La identificación de uno de ellos se logró mediante análisis de ADN recolectado en la escena del crimen, donde peritos forenses examinaron 150 muestras.

La fiscal Laure Beccuau evitó confirmar el número exacto de detenidos o el paradero de las joyas.

Los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del museo, forzaron una ventana y sustrajeron ocho piezas históricas en menos de ocho minutos.

Entre el botín se encontraban una diadema de zafiros vinculado a las reinas del siglo XIX, joyas de esmeraldas de la emperatriz María Luisa y el broche imperial de la emperatriz Eugenia. Aunque la corona imperial de esta última fue recuperada dañada en las inmediaciones del museo, el resto del invaluable patrimonio cultural permanece desaparecido.

