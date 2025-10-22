Valúan en 88 mde las joyas robadas del Museo Louvre

La fiscalía de París reveló que las joyas de la corona francesa robadas durante un asalto al Museo Louvre el pasado domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, sin incluir su incalculable valor histórico para el patrimonio nacional.

Laure Beccuau, fiscal a cargo de la investigación, advirtió que los delincuentes no podrán obtener esa cantidad si intentan desmontar las piezas.

Aproximadamente 100 investigadores participan en la búsqueda de los sospechosos y las gemas sustraídas durante el robo que duró menos de ocho minutos.

Los ladrones utilizaron un brazo mecánico para forzar una ventana, romper vitrinas y huir con objetos históricos, incluyendo la diadema de la emperatriz Eugenia y joyas vinculadas a las reinas Marie-Amélie y Hortense del siglo XIX.

La corona de la emperatriz Eugenia, adornada con más de mil trescientos diamantes y 56 esmeraldas, fue hallada fuera del museo, dañada y fracturada, en la ruta de escape de los ladrones.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, defendió el sistema de seguridad del Louvre, afirmando que “funcionó correctamente” durante el incidente, mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que la alarma se activó cuando fue forzada la ventana de la Galería Apolo.

La policía llegó al lugar dos o tres minutos después de ser alertada por un testigo, pero los delincuentes ya habían consumado el robo.

Dati calificó el suceso como “una herida para todos nosotros”, destacando que el Louvre representa mucho más que un museo al ser “una vitrina donde mostramos nuestra cultura francesa y nuestro patrimonio compartido”.

