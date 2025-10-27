Abuchean a Lando Norris tras su victoria en el Gran Premio de México

El piloto británico Lando Norris conquistó este domingo el Gran Premio de la Ciudad de México tras una exhibición de dominio absoluto, aunque su triunfo se vio empañado por la actitud negativa del público local.

El representante de McLaren lideró la carrera de principio a fin, superando por más de 30 segundos a Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes completaron el podio.

La victoria permitió a Norris ascender al liderato del Campeonato de Pilotos por un estrecho margen de un punto sobre su compañero de equipo Oscar Piastri.

me cura saber que todos eles também odeiam o lando norris a ponto dessa vaia ser a mais alta que ja ouvi na vida pic.twitter.com/qUmP9FhmEd — ؘ (@threemptywrds) October 26, 2025

Sin embargo, el momento de celebración se transformó en un incómodo episodio cuando el británico fue recibido por ensordecedores abucheos al subir al podio.

Mientras Norris recibía la desaprobación del público, los asistentes coreaban insistentemente el nombre de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien no participó en la competencia. En marcado contraste, tanto Leclerc como Verstappen fueron ovacionados por la afición mexicana, llegando incluso a escucharse cánticos de “Leclerc, hermano, ya eres mexicano” dirigidos al piloto monegasco.

me lo abuchearon hasta el alma y fue a poner “viva mexico” en la botella esa amiga toxica pic.twitter.com/b6mVPxnju5 — al ☾ ⁴ (@inertianthem) October 26, 2025

Frente a esta recepción, Norris mantuvo la compostura y se mostró diplomático al ser consultado sobre el incidente. “La verdad es que no lo sé, para ser honesto. La gente tiene derecho de hacer lo que hacen“, declaró el piloto en conferencia de prensa. En un gesto de conciliación, el británico escribió “Viva México” al firmar la botella conmemorativa de su victoria.

La carrera demostró el rendimiento de Norris, quien desde la pole position controló cada aspecto de la competencia, mientras que en la lucha por el campeonato de constructores McLaren consolidó su posición de fuerza.

El próximo desafío para la Fórmula 1 será el Gran Premio de São Paulo en el circuito de Interlagos, donde Norris llegará por primera vez en la temporada como líder del certamen.

It's the top spot for Lando! 1️⃣



That means Lando gets lifted up to the podium… 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/i03IdzkFLH — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

