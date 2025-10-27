Papa León XIV reza por víctimas de inundaciones en México

Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV manifestó su cercanía hacia los habitantes del oriente de México afectados por las inundaciones.

El Pontífice declaró su solidaridad con los damnificados y confirmó que eleva oraciones “por las familias y por todos los que sufren a causa de esta calamidad”, al tiempo que encomendó a Dios las almas de los fallecidos.

Estas declaraciones se producen tras las inundaciones que afectaron principalmente a cinco estados de México a principios de octubre de 2025, con especial severidad en las regiones centrales y del Golfo.

El balance oficial reporta al menos 80 personas fallecidas, además de daños o destrucción en más de 100 mil viviendas.

En su alocución, el Santo Padre reiteró su invitación a perseverar en la oración colectiva por la paz, destacando el valor del rezo comunitario del Rosario.

Antes de concluir el encuentro, dirigió su saludo habitual a los fieles reunidos en la plaza, tanto residentes locales como peregrinos internacionales.

Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión. Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2025

