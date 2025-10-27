Fuerza por México busca extenderse a cada rincón de Puebla

En el marco del inicio de su jornada de afiliación, Fuerza por México (FXM) en Puebla, bajo el liderazgo de Maiella Gómez Maldonado, anunció el objetivo de lograr la presencia de al menos un militante en cada una de las 2 mil 256 secciones electorales del estado.

Durante un evento que contó con la asistencia del gobernador Alejandro Armenta Mier en el Auditorio de la Reforma, la dirigente estatal señaló que esta estrategia busca fortalecer la estructura del partido de cara a las elecciones de 2027.

“Estamos preparándonos para lo que venga, que el partido crezca más, fortalecerlo, abrirlo al público”, aseguró Gómez Maldonado, enfocada en que la militancia de FXM pueda alcanzar todos los rincones de Puebla.

Acompañamos a la dirigente nacional de @fuerzaxmexico, @MaiellaGomezMG, en el encuentro “Puebla Rosa, Puebla Fuerte”. 🫱🏼‍🫲🏼🩷



Reconocemos su compromiso con las mujeres poblanas, impulsando su empoderamiento y participación en todos los espacios públicos y sociales. 🫶🏼✨ pic.twitter.com/v0NnRTZMhe — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) October 26, 2025

Por su parte, el gobernador Armenta Mier enfatizó la necesidad de que la afiliación se nutra de “ciudadanos libres” para convencer a la población de unirse al movimiento que acompañan junto a Morena y sus aliados, y que sigue el camino trazado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, el mandatario poblano reconoció a Gómez Maldonado como un ejemplo del creciente poder de las mujeres en la política, asegurando que “es el tiempo de las mujeres”.

