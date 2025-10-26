Va a prisión preventiva Alondra, señalada de asesinar y cortar en fragmentos a su exnovio

Tras ser señalada como presunta responsable de haber matado y cortado en fragmentos a su expareja sentimental, Alondra N., fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva oficiosa hasta que concluya el proceso penal en su contra.

La propia Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que después de presentar pruebas contundentes sobre la probable participación de Alondra en la localización de bolsas plásticas que contenían los restos humanos la de su expareja sentimental, el Juez ordenó su vinculación a proceso y un plazo de tres meses en prisión preventiva como medida cautelar hasta la finalización del proceso penal.

Según lo establecido, el 25 de julio la víctima salió de su domicilio, posteriormente se encontró con Alondra, quien habría cumplido una de sus múltiples amenazas sobre quitarle la vida y posteriormente lo corto en fragmentos para meterlo en bolsas de plástico y abandonarlo junto a un mensaje intimidante.

Dos días después, ciudadanos de la colonia La Nopalera, encontraron los primeros restos de la víctima y 24 horas después el resto del cuerpo; y a pesar de que este estaba acompañado de un letrero con mensaje delictivo, la familia del hoy occiso sabía sobre el historial previo de Alondra y el hoy occiso.

Las diligencias se encaminaron hacia la mujer que presuntamente le habría quitado la vida por motivos personales y por ello, fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva por tres meses mientras culminan las investigaciones complementarias.

