A 17 días de contingencia, Puebla acompaña a afectados por lluvias en Sierra Norte

A diecisiete días del inicio de la contingencia por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el trabajo conjunto entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno del Estado, liderado por Alejandro Armenta, mantiene firme la atención a más de 60 mil personas afectadas. La respuesta inmediata y la coordinación interinstitucional permitieron que cada comunidad damnificada reciba apoyo, atención médica, víveres y reconstrucción de infraestructura básica.

Desde el 10 de octubre, fecha en que comenzó la emergencia, el gobernador Armenta ha recorrido los municipios más golpeados como Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Pantepec, Pahuatlán, Jopala, entre otros, acompañado por su gabinete, autoridades federales y representantes de las Fuerzas Armadas. “Lo más importante es salvar vidas y proteger a la población”, expresó el mandatario.

La presidenta Sheinbaum visitó en repetidas ocasiones la región afectada, encabezó personalmente la entrega de apoyos económicos, despensas y enseres. En La Ceiba, Xicotepec y Pantepec, la mandataria reiteró su compromiso: “No están solos, el Gobierno de México y el de Puebla están con ustedes”. Estas visitas reforzaron el ánimo de las familias que perdieron parte de su patrimonio, pero no su esperanza.

Durante este periodo, se desplegaron 136 unidades de maquinaria pesada para abrir caminos, rehabilitar puentes y restablecer carreteras. Gracias a este operativo, las 77 comunidades que inicialmente permanecían incomunicadas hoy tienen acceso terrestre. A la par, las brigadas de salud, integradas por 925 trabajadores, han atendido a 39 localidades con servicios médicos, vacunación y control sanitario.

Tal vez te interese: Siguen buscando a dos desaparecidos tras lluvias en Sierra Norte

En la conferencia nacional del 17 de octubre, el gobernador Armenta informó que la coordinación con la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y Protección Civil permitió actuar en tiempo récord. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente ese esfuerzo y destacó el compromiso del gobierno estatal: “Gracias al gobernador, que ha estado al 100”, señaló.

El fondo de contingencias de 250 millones de pesos ya se aplica en la reconstrucción de viviendas, escuelas y caminos. A través del Censo de Bienestar, más de 10 mil hogares fueron registrados para recibir apoyos directos, lo que garantiza que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

En municipios como Tenampulco, Francisco Z. Mena y Eloxochitlán, Alejandro Armenta supervisó la rehabilitación de carreteras y puentes dañados, mientras que las secretarías federal y estatal de Agricultura elaboran censos para resarcir daños en el campo. Las acciones incluyen también el dragado del río Pantepec y la instalación de muros de contención para prevenir nuevas inundaciones.

La presencia constante de las autoridades federales y estatales, sumada a la colaboración de la población y los municipios, ha permitido transitar de la emergencia a la reconstrucción. En palabras del gobernador Alejandro Armenta, “la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno ha sido la clave para responder con eficacia y sensibilidad”. Además, a través del Sistema Estatal DIF y del Patronato encabezado por Ceci Arellano, 41 camiones han llevado víveres e insumos de limpieza, así como herramientas, donadas por la sociedad y sector empresarial.

Hoy, a 17 días del desastre, Puebla avanza con paso firme hacia la recuperación. La unión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta, las Fuerzas Armadas y las comunidades poblanas demuestra que la solidaridad y la acción conjunta son la fuerza que mantiene de pie a México ante la adversidad.

En el recuento de atención por parte de fracción y estado, del 10 al 25 de octubre, las autoridades realizaron recorridos en Huauchinango, Xicotepec, Pahuatlán, Tlacuilotepec, Pantepec, Jopala, Tenampulco, Francisco Z. Mena y Eloxochitlán. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó las zonas afectadas el 12, 19 y 23 de octubre, mientras que el gobernador Alejandro Armenta mantuvo presencia continua desde el primer día, encabezando acciones de rescate, entrega de apoyos y supervisión de obras en las 23 demarcaciones más impactadas por las lluvias.

Te recomendamos: