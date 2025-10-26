Con aroma y sabor, Zacatlán celebra el Festival del Pan con Queso

Con un zócalo lleno de visitantes, panaderos y gente de Zacatlán, inició la edición número 15 del Festival del Pan con Queso donde fue coronada Johari 1ra, la reina de los artesanos del pan.

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez mencionó que el Festival de Pan con Queso es una tradición que identifica al pueblo zacateco, lo llena de sabor y de historia. Dijo que este pan ha dado fama y renombre a Zacatlán en todo México.

“Porque aquí, en Zacatlán, se hornea el verdadero sabor del pan con queso, ese aroma inconfundible que despierta recuerdos, que evoca el calor del hogar y que representa lo mejor de nuestra gente: el trabajo, la constancia y el amor por nuestras raíces”.

Por su parte, Miriam Ibarra, presidenta de la Asociación de Panaderos dijo que este festival tiene 15 años realizándose, reconociendo el esfuerzo que hacen todas y todos sus compañeros para preservar esta tradición.

En el evento, también fue coronada Johari 1ra, quien estuvo acompañada de Ximena 1ra y otras reinas del festival del Pan con Queso.

Después de la coronación, las autoridades y la Asociación de Panaderos, hicieron un brindis por los 15 años del festival, recorrieron los estands y bailaron al ritmo del grupo Beat.

