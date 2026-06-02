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martes, junio 2, 2026
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Podrás ver transmisión del Mundial con pantallas en Zócalo de Puebla 

Por:
Guadalupe Juárez
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Acceso a la transmisión de encuentros deportivos será gratuito. / Foto: INAH

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, adelantó que instalarán en el Zócalo de Puebla pantallas para la transmisión de todos los partidos del Mundial de futbol 2026.

En entrevista, el edil explicó que será una empresa la encargada de la retransmisión de los encuentros deportivos, cuyo acceso será gratuito.

Chedraui Budib afirmó que no habrá venta de alcohol durante la proyección de los partidos e indicó que serán diversas empresas patrocinadoras las que darán obsequios a los asistentes.

“La cosa es disfrutarlo sanamente en familia“, aseguró al señalar que el Ayuntamiento de Puebla sólo se hizo cargo de facilitar los permisos para esta actividad.

Indicó que será el próximo domingo cuando revelarán a detalle las actividades a realizarse durante el intercambio de estampas del álbum oficial del Mundial.

Editor: Renato León

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