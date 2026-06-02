Humberto Gutiérrez asume dirección de Academia Policial de Puebla

El militar Humberto Gutiérrez rindió protesta como nuevo director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Ayuntamiento de Puebla; su preparación táctica destaca en el combate contra el crimen organizado.

Durante la ceremonia encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, se resaltó la profesionalización del director, como su paso por un curso de altos estudios estratégicos del Ejército de Guatemala, cursos nacionales y extranjeros especializados en operaciones militares, Estado Mayor, operaciones en selva, transparencia, seguridad interior, ciberdefensa y perspectiva de género.

También descartaron su participación en operativos relevantes con la delincuencia organizada en Hidalgo, Chihuahua y Tamaulipas, lo que contribuyó a la reducción de la violencia en el país.

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En el año 2021 envió apoyo humanitario internacional con delegaciones mexicanas a Cuba y Haití.

Es egresado de la Licenciatura en Administración Militar del Heroico Colegio Militar, inició como subteniente en el año 2000 y llegó a coronel en noviembre del año 2024.

En 25 años de servicio a la nación, ha sido galardonado con diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

🎖️👮🏻‍♂️ Con compromiso, liderazgo y vocación de servicio, se llevó a cabo la toma de protesta y posesión del titular de la Academia de Formación y Profesionalización Policial. pic.twitter.com/N0hYf695C5 — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 2, 2026

Editor: César A. García

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