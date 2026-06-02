Familia Monzón buscará mantener prisión preventiva de feminicidas

La familia Monzón y la Fiscalía de Puebla defenderán este viernes la prórroga de la medida de prisión preventiva para los tres feminicidas condenados por el asesinato de Cecilia Monzón, informó su hermana Helena.

A través de redes sociales, Helena Monzón recordó que la sentencia para el expolítico Javier N., su sobrino Jair N. y Silvestre N. todavía no es firme.

“La sentencia condenatoria aún no es firme y tenemos que asegurarnos de que estos asesinos no pisan la calle aprovechando la situación”, escribió.

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La familia Monzón sigue con la exigencia de justicia para la activista, ya que las defensas decidieron apelar la sentencia por feminicidio, mientras las víctimas indirectas también recurrieron a este recurso al estar inconformes con una parte de la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y la condena de 60 años de prisión.

A la par de la sentencia por feminicidio, la familia de la activista también se enfrenta al proceso para buscar la firmeza de una segunda condena por violencia familiar contra Javier N., en la que analizan apelar al no tomar en cuenta los estragos del hijo de Cecilia.

El tiempo en prisión preventiva para el expolítico por el delito de feminicidio se terminaba en junio del año en curso, aunque está condenado a seis años por violencia familiar y 60 por feminicidio.

#Puebla 📨 La familia Monzón y la Fiscalía de Puebla defenderán la prórroga de la medida de prisión preventiva para los tres feminicidas condenados por el asesinato de Cecilia Monzón. La sentencia todavía no es firme, recuerda Helena Monzón.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/fBWWV5As6s — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 2, 2026

Editor: César A. García

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