Omar Muñoz entrega arco techo del Bachillerato Octavio Paz

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, entregó el arco techo del “Bachillerato Octavio Paz”, el más grande que se ha construido hasta el momento y que va a beneficiar a los estudiantes de varias generaciones.

Con una inversión de 2 millones 385 mil 250 pesos, fue erigido el domo cuya medida es de 726 metros cuadrados.

El edil expresó acompañado de la diputada Norma Pimentel, que en las instituciones educativas se albergan miles de sueños de transformar a la comunidad y por ello su gobierno tiene un firme compromiso con la dignificación de la infraestructura de todos los planteles de la demarcación.

“No hay mejor inversión que la que se hace en educación porque nos aseguramos que las obras impacten a cientos de familias y la entrega de hoy es trascendental porque va a beneficiar a muchas generaciones”, agregó.

“Vamos a continuar el trabajo para transformar a Cuautlancingo porque el cargo es temporal pero lo que hagamos queremos que deje una huella permanente”, concluyó.

En su intervención, Norma Pimentel refirió que la labor que realiza el munícipe es fundamental porque convierte en acciones las palabras y cumple la palabra empeñada, “reconozco el trabajo de Omar Muñoz y de todo su equipo, que ha permitido devolver la dignidad a los espacios educativos. La educación transforma y por ello es muy importante lo que se está haciendo en la materia en Cuautlancingo”.

Por su parte, el presidente auxiliar de Sanctorum, Francisco Javier Camacho, agradeció el gran trabajo del alcalde en pro de los habitantes ya que ninguna autoridad había hecho tanto en tan poco tiempo.

Asimismo, Yolanda Arciniega Heredia, Directora del turno vespertino del bachillerato, expresó su reconocimiento al firme compromiso del edil con la institución así como a su liderazgo y visión sensible, al tiempo de agradecer por el arco techo, obra invaluable que tanta falta hacía a los estudiantes.

En más acciones en materia de infraestructura educativa, el presidente municipal dio banderazo de inicio de obra a la construcción de la barda perimetral de 163 metros cuadrados del preescolar Carmen Serdán, ubicado en la cabecera, que será construida mediante el programa de obra comunitaria “Por Amor a Puebla” del gobierno del estado, en conjunto con el ayuntamiento de Cuautlancingo.

Te recomendamos: